Робот сыграл 1,5 тыс. партий на ЧМ по быстрым шахматам

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робот на чемпионате мира по рапиду и блицу, который закончился в Санкт-Петербурге, сыграл более 1,5 тыс. партий. Об этом сообщил ТАСС.

Турнир проходил с 25 декабря. С роботом мог сыграть каждый участник и зритель соревнований, электронный игрок ежедневно проводил с 12:00 до 20:00 одновременно по три партии в блиц.

Робот сыграл около 1,5 тыс. партий, большинство из них он выиграл.

По словам разработчиков, робот объединяет промышленный манипулятор, который используется на производстве, хват для шахматных фигур, специальное программное обеспечение и несколько компьютеров.

Победительницей чемпионата мира по блицу стала россиянка Екатерина Лагно, ее соотечественник Даниил Дубов стал чемпионом мира по рапиду. Победительницей в женском турнире по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, чемпионом мира по блицу стал норвежец Магнус Карлсен.-0-