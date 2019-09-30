Робота-кошку без головы для борьбы со стрессом создали в Японии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Yukai Engineering выпустила кошку-робота без головы.

Новое устройство представили на выставке IFA-2019 в Берлине, а его главная задача - помочь человеку в борьбе со стрессом.

Робот-кошка без головы может вилять хвостом, как это делают настоящие животные. Эффективность разработки, которую назвали Qoobo, доказали несколько психологических тестов.

Если погладить "кошку", то она начнет приятно покачиваться и вилять хвостом. Эффективность гаджета оценили на себе несколько десятков добровольцев. Специалисты компании определили их уровень стресса, а затем дали погладить робота-кошку, после чего провели опрос.

Исследование показало, что "кошка" помогла человеку уменьшить уровень апатии, усталости, а также снизить напряжение и помогла бороться с депрессией. Уже продано более 10 тысяч экземпляров. -0-