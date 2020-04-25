Роскосмос запустил с Байконура "Ракету Победы"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", прозванная ракетой Победы, с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-14" стартовала сегодня с космодрома Байконур. Космический корабль чуть более чем через три часа после старта пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

"Прогресс МС-14" долетел до станции по сверхкороткой схеме и пристыковался в автоматическом режиме. Этот процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС. Корабль доставил на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы. Кроме того, на его борту находятся данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Сейчас на борту МКС находятся три члена экипажа - российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.-0-