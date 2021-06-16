Россия и Китай намерены построить лунную станцию до 2035 года

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута до 2035 года, затем начнется ее эксплуатация, сообщают "Известия" со ссылкой на презентацию, которую стороны представили на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Дорожную карту создания станции продемонстрировали заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замруководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

Согласно представленным данным, первый этап возведения станции продлится с 2026-го по 2030 год, в это время предполагается доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции. На втором этапе, с 2031-го по 2035 год, планируется развернуть на орбите и поверхности Луны системы, связанные с обеспечением станции энергетикой и связью. Затем намерены начать эксплуатацию объекта.

Международная научная лунная станция - комплекс экспериментально-исследовательских объектов на поверхности и орбите Луны для многопрофильных научных работ. Видеоконцепция станции опубликована на YouTube-канале "Роскосмоса".

23 апреля Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило о масштабном сотрудничестве с "Роскосмосом" по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне.-0-