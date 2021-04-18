Россия примет решение о выходе из МКС с 2025 года по итогам обследования станции

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия проведет техническое обследование Международной космической станции и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров, сообщает ТАСС.

Как сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего. "В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - сказали в аппарате.

"И честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 года", - привели слова Юрия Борисова в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля.-0-