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12 апреля 2021, 14:28

Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения на ней космонавтов

Фото NASA
Фото NASA

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые детальные карты участков Луны будут созданы для российских космонавтов, которые будут работать на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирину Карачевцеву.

По ее словам, для безопасной работы научного оборудования, а также передвижения космонавтов на Луне обязательно будут создаваться новые детальные карты конкретных участков в районе посадки.

Как отметила руководитель лаборатории, для подготовки к пилотируемому полету нужны специальные тренажеры с очень детальными снимками. Они помогут космонавтам привыкнуть к виду и особенностям лунной поверхности, для того чтобы лучше ориентироваться при высадке.

РФ планирует создавать в том числе 3D-карту естественного спутника Земли. Для этого будут использованы данные с космического аппарата "Луна-26", отправка которого запланирована на 2024 год. "Хотя трехмерная карта Луны уже есть, но, конечно, в случае успешного проведения съемки аппаратом "Луна-26", будет создана новая 3D-карта поверхности", - отметила Ирина Карачевцева.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году - космонавты РФ сядут на ее поверхность.-0-

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