Сбой произошел в работе Telegram по всему миру

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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 7 июня пользователи стали массово жаловаться на сбой в работе Telegram по всему миру. В мессенджер было невозможно войти, а если и получалось, то сообщения не отправлялись. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов по всему миру.
На ошибку пожаловались жители Беларуси, России, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, ФранцииСША и Турции.
Позднее команда Telegram на своей станице во ВКонтакте сообщила, что сбой произошел, но неполадки устранены оперативно. О причинах сбоя не сообщается.-0-