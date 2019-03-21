Семашко обсудил с главой "Роскосмоса" расширение российско-белорусской орбитальной группировки

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможности расширения действующей российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли рассмотрены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко с генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Во встрече с белорусской стороны приняли также участие руководители Национальной академии наук Беларуси, ОАО "Пеленг", РУП "Геоинформационные системы".

"Были обсуждены возможности расширения действующей российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли; перспективы реализации межгосударственных космических программ, осуществляемых на платформах Евразийского экономического союза и Союзного государства, - отметили в дипмиссии. - Состоялся обмен мнениями по эскизному проектированию российско-белорусского космического аппарата, начатому в 2018 году (предполагается создать космический аппарат дистанционного зондирования Земли высокодетальной съемки). Достигнуты договоренности о поддержании активных контактов и обмене визитами".-0-