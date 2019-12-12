Сеть LTE в Беларуси расширят за счет станций в диапазоне 800 МГц

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктурный оператор beСloud в январе 2020 года начнет строительство базовых станций в новом частотном диапазоне - 800 МГц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.
Радиочастоты диапазона 800 МГц обладают большим радиусом действия и предназначены для обеспечения широкого географического покрытия.
Первые работы по строительству базовых станций в новой полосе радиочастот начнутся на территории Гомельской области. Партнер в реализации проекта предоставит beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи. Эта схема взаимодействия ранее уже была успешно опробована партнерами.
Сейчас сеть LTE инфраструктурного оператора beСloud включает 1996 базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц. 934 из них используют дополнительный диапазон 2600 МГц.
LTE-сеть beCloud работает в 198 населенных пунктах и позволяет обеспечить доступом к 4G 76% населения Беларуси.-0-