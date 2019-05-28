В Вене кнопки на светофорах заменят "умными" камерами

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене на пешеходных переходах установят камеры, которые будут распознавать приближение человека и включать разрешающий сигнал светофора, сообщает научный портал N+1 .

Система сможет продлевать время зеленого сигнала в случае, если люди не успели перейти дорогу, а также выключать его раньше, если пешеходы покинули проезжую часть. Разработчики отмечают, что на распознавание уходит около двух секунд. Таким образом, власти Вены хотят улучшить дорожную ситуацию в городе.

Оборудование новой системой некоторых переходов начнется в 2020 году. Сначала она будет работать в тестовом режиме.-0-