Шульган рассказал о планах по развитию 5G в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган рассказал сегодня журналистам о планах по развитию 5G в Беларуси перед церемонией открытия выставки на XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен быть разумный баланс между затратами и эффектом. Опытные зоны уже созданы, прорабатываются все нюансы, все аспекты технологии 5G. Изучаем, какое применение эти технологические новшества найдут в любой из отраслей, насколько это будет эффективно, - сказал Константин Шульган. - Если раньше мы внедряли технологии сотовой связи с отставанием от мировых лидеров и было у кого перенять опыт, то сейчас идем в ногу со временем. Это накладывает свой отпечаток".

5G - новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). "5G - не только технология связи, она касается и промышленности, а частотный ресурс все-таки ограничен. Есть разные варианты, как действовать. Сейчас работает объединенная группа, в которую входят все заинтересованные. Также идет работа в связи с необходимостью изменения нормативных документов. Думаю, к концу лета мы к каким-то выводам уже придем", - отметил министр.

Форум "ТИБО" проходит с 8 по 12 апреля на площадке комплекса "Минск-Арена". Во время форума проводятся крупные мероприятия в области ИКТ, в которых принимают участие руководители международных и региональных организаций, зарубежных министерств, ведомств и операторов связи. В их числе Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. На форуме подведут итоги конкурса интернет-ресурсов "Интернет-премия "ТИБО".-0-

В Беларуси созданы условия для успешной цифровой трансформации экономики - Шульган По словам министра связи и информатизации Константина Шульгана, в Беларуси созданы хорошие стартовые условия для успешной цифровой трансформации и обеспечения конкурентоспособности экономики.

Межоператорский сервис по упрощенной авторизации в интернете представлен на "ТИБО" Пользователи при помощи специальной кнопки смогут в один клик проходить авторизацию на сайтах - по аналогии с регистрацией через социальные сети.