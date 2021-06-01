Шумилин: в ближайшей пятилетке государство сконцентрирует усилия на цифровом развитии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство, учитывая значимость IT-сферы для экономики страны, в ближайшей пятилетке сконцентрирует свои усилия прежде всего в направлении цифрового развития. Об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на открытии форума "Цифровое будущее", который проходит в рамках "ТИБО-2021", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин напомнил, что цифровые информационно-коммуникационные технологии определены приоритетом научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы и играют особую роль в новой госпрограмме инновационного развития до 2025 года.

Так, проектом программы предусматривается модернизация производств с применением современных цифровых решений индустрии 4.0, включая интернет вещей, искусственный интеллект и машинное обучение, 3D-проектирование, большие данные и многое другое, позволяющее формировать производственную цифровую экосистему государства.

Председатель ГКНТ также подчеркнул, что в стране сформированы необходимые условия для цифровой трансформации всех секторов экономики. Он обратил внимание, что IT-сектор за последние годы показывает устойчивые темпы роста и становится локомотивом развития. К примеру, если в 2016 году доля сектора "Информация и связь" в структуре ВВП составила около 5%, то в 2020-м - уже 7,3%. При этом в 2020 году экспорт IT-услуг достиг $2,7 млрд и обеспечил более 30% всего экспорта услуг Беларуси. За первый квартал текущего года экспорт компьютерных услуг достиг почти $700 млн, увеличившись относительно аналогичного периода 2020 года на 17%.

"Мы можем смело говорить о том, что Беларусь целенаправленно реализует концепцию создания цифровой экономики. Сегодня активно внедряются передовые информационные и телекоммуникационные технологии, создаются умные города и сети", - заявил Александр Шумилин. Реализация проекта будущего "Умные города" предусматривает создание цифровой платформы для решения широкого круга задач обеспечения комфортной среды проживания в городах, включая вопросы безопасности жизнедеятельности, транспортного обеспечения, экологии, сферы ЖКХ, энергетики, строительства, здравоохранения и образования.

Председатель ГКНТ отметил, что в стране активно осваиваются и модернизируются технологии широкополосной связи и облачные вычисления. "Сейчас перед нами, особенно перед нашим научным и производственным секторами, стоит важная цель по полноформатному внедрению цифровых технологий, образующих технологическое ядро интеллектуальной экономики, и развитию неоиндустриального комплекса", - подчеркнул он.-0-

Фото Андрея Покумейко