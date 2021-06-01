Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики - Шульган

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики. Такое мнение высказал министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган на пленарной сессии Евразийского цифрового форума "От региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразии", который проходит во время XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

"Процесс интеграции цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека является одним из ключевых условий прогресса. Цифровые технологии меняют структуру мировой экономики. С одной стороны, это требует внесения коренных изменений в технологии, культуру, принципы создания новых услуг, а с другой - расширяет возможности и перспективы, - отметил министр. - В настоящее время перед нами стоит задача эффективного использования имеющихся возможностей инфраструктурного развития, современного научного потенциала для перехода в новую цифровую реальность посредством интенсивного использования инновационных технологий".

По его словам, в жизнь граждан должны прочно войти современные цифровые технологии в образовании, здравоохранении, также должны быть успешно решены вопросы безопасности. Для Беларуси приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики. В стране достигнут высокий уровень инфраструктурного развития.

"Сложившаяся в 2020 году непростая ситуация с пандемией коронавирусной инфекции стала новым вызовом для всего мира. И цифровые технологии в данных условиях выступили одним из действенных способов минимизации негативных последствий пандемии, в результате чего были успешно отработаны механизмы дистанционного обучения, активно использовались схемы удаленной работы в офисах, были успешно реализованы подходы к проведению онлайн-встреч, переговоров, форумов. С удовольствием хочу отметить, что в сложившейся ситуации Евразийским банком развития был успешно реализован проект "Путешествую без COVID" в интересах граждан наших государств", - отметил Константин Шульган.

В настоящее время, по словам министра, видно, как все активнее развивается электронная торговля на мировом пространстве. "Беларусь не остается в стороне данного цифрового прогресса, в связи с чем в принятую в 2021 году государственную программу цифрового развития Беларуси на 2021-2025 годы были включены важные мероприятия, способствующие развитию электронной торговли, среди которых создание национальной торгово-кооперационной платформы для белорусских предприятий, а также интегрированной системы цифровой каталогизации товаров (продукции) Беларуси для формирования единого рынка государств - членов Евразийского экономического союза", - рассказал глава ведомства.

В то же время реалии подчеркивают необходимость уходить от региональных (отраслевых) проектов цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС, считает министр.

"Единый рынок товаров, услуг, капитала без барьеров, изъятий и ограничений возможно сформировать только через цифровую трансформацию бизнеса и государственного контроля, основанного на цифровой прозрачности. Скорость подобных изменений будет определять дальнейшую конкурентоспособность государств на международном цифровом рынке", - убежден министр.

Также Константин Шульган отметил: чрезвычайно важно формирование благоприятных и доверительных условий для юридически значимого межгосударственного обмена данными и электронными документами между физическими, юридическими и должностными лицами, органами государственной власти и управления стран ЕАЭС. Развитие трансграничного пространства доверия повысит оперативность электронного взаимодействия, считает он.

"Несомненно, динамика реализации цифровых проектов ЕАЭС зависит от нашей активности и инфраструктурного и цифрового развития каждого из государств ЕАЭС. При это одним из важнейших моментов в интеграционных процессах является цифровой суверенитет и эффективный обмен данными. Беларусь активно поддерживает совместную реализацию цифровых проектов на пространстве ЕАЭС. В то же время для реализации совместных проектов требуется слаженная работа всех участников на страновом и международном уровнях. Только при соблюдении данного условия мы можем получить необходимый результат как в отношении выбора самых эффективных решений, так и по снижению сроков и стоимости реализации цифровых проектов", - подытожил министр.-0-