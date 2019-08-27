"Союз МС-14" с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" (Skybot F-850) на борту пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Стыковка произошла на несколько минут раньше запланированного времени - в 6.08. Первая стыковка планировалась на 24 августа, однако она не состоялась: "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2).

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". В основные задачи Skybot F-850 в этом полете входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС. Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа.-0-