ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 27 августа 2019
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:33 В Бешенковичском районе сгорела 51 т соломы Происшествия
07:26 В Щучинском районе в поле горел кормоуборочный комбайн Происшествия
07:22 Житель Миорского района собрал более 500 предметов старины Регионы
07:15 "Союз МС-14" с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Технологии
07:05 Центробанк Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года В мире
07:02 Пассажирский Boeing чешского лоукостера совершил перелет из Греции на одном двигателе В мире
07:02 Лукашенко: Беларусь и Молдова продолжат интенсивный и конструктивный межгосударственный диалог Президент
07:00 Картина дня: подготовка к школе, общежития для студентов и как проходят соревнования WorldSkills Общество
00:58 Мост с людьми обрушился в Турции В мире
00:37 Девятилетняя китаянка переплыла 27-километровый пролив В мире
26.08.19
26.08.19 23:56 Белорусские волейболистки, ведя 2:0 по партиям, уступили словачкам на чемпионате Европы Спорт
26.08.19 23:26 Не менее 50 человек пострадали в ДТП в Иране В мире
26.08.19 23:03 Александра Саснович победила на старте US Open Спорт
26.08.19 22:45 Белорусы завоевали серебряную и бронзовую медали на конкурсе Future Skills Общество
26.08.19 22:35 В Испании разбился небольшой самолет В мире
26.08.19 22:12 Всеобуч можно отменить после перехода на единый регистр населения - Карпенко Общество
26.08.19 21:57 Около 2 тыс. мультибордов появятся в школах до конца 2020 года Общество
26.08.19 21:50 Возможность введения общенационального экзамена обсудят до конца года - Карпенко Общество
26.08.19 21:41 В итоговом заявлении саммита G7 отражены пять региональных и международных кризисов В мире
26.08.19 20:46 Футболисты "Урала" победили "Сочи" в чемпионате России Спорт
26.08.19 20:24 Страны G7 выступили за глубокое реформирование ВТО В мире
26.08.19 19:50 Макрон анонсировал саммит по Украине в нормандском формате в сентябре В мире
26.08.19 19:12 Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes Калейдоскоп
26.08.19 19:08 Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" Путина на саммит G7 в 2020 году в США В мире
26.08.19 18:56 Анатолий Карпов принял участие в шахматном марафоне в Солигорске Спорт
26.08.19 18:44 Рай, Бали и больше сотни Новоселок - НКА о необычных и распространенных названиях населенных пунктов Общество
26.08.19 18:37 РЕПОРТАЖ: "Крещение" самостоятельным бытом - общежития вузов Минска принимают студентов Общество
26.08.19 18:33 МИД Беларуси отреагировал цитатой Льва Толстого на заявления литовских коллег о БелАЭС Политика
26.08.19 18:22 Капитан буксировочного судна погиб в Петрикове Происшествия
26.08.19 18:19 Все представители юниорской сборной Беларуси получили медали на чемпионате WorldSkills Juniors Общество
Все новости
Все новости
Технологии
27 августа 2019, 07:15

"Союз МС-14" с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" (Skybot F-850) на борту пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Стыковка произошла на несколько минут раньше запланированного времени - в 6.08. Первая стыковка планировалась на 24 августа, однако она не состоялась: "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2).

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". В основные задачи Skybot F-850 в этом полете входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС. Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа.-0-

Теги
космос роботы Россия
Новости рубрики Технологии
Фото Pixabay Белорусско-израильский форум высоких технологий и инноваций пройдет в Минске осенью
Телевизоры LG получили рекомендацию экспертов кино
Фото Роскосмос Экипаж "Союза МС-13" установил рекорд при перестыковке в космосе
МКС. Фото NASA Повторная стыковка "Союза" с МКС намечена на 26 августа
Фото ТАСС "Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС
Huawei продолжит развивать бизнес в условиях санкций США
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Карпенко Лукашенко требует обеспечить подготовку к школе всех без исключения детей
"Главное - не баллы, а знания" - Лукашенко не исключает совершенствования системы поступления в вузы
"Дана Холдингз": самый выгодный в стране кредит на квартиру – 5,49%
В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов
Топ-новости
Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями
В Беларуси 99,7% учреждений образования получили паспорта готовности к новому учебному году
Картина дня: подготовка к школе, общежития для студентов и как проходят соревнования WorldSkills
Британская степень MBA от The University of Sheffield в Киеве
В Беларуси завершается теребление льна
РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019
"Дана Холдингз": здоровье и спорт – ценности современного мира
Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Какой вкус у победы? Во вторник кулинарный эксперт разыграет 100 000 рублей от "Евроопт"
МИД Беларуси отреагировал цитатой Льва Толстого на заявления литовских коллег о БелАЭС
"Белводоканал" будет координировать деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
Страны G7 выступили за глубокое реформирование ВТО
Правительство утвердило стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1128,5
Около 900 вкладов на Br3,5 млн открыто с начала года через сельские отделения почты
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.