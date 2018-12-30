Создан телевизор-гармошка со сворачивающимся экраном

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патент на разработку с названием «Устройство со скручивающимся экраном», сообщает МИР 24. Речь идет о гибком телевизоре южнокорейской компании Samsung.

Идея гибкого экрана телевизора станет реальностью в 2019 году. Сразу две компании работают в этом направлении. Компания LG представила свою модель в январе 2018 года на выставке CES 2018. В ее концепции экран телевизора сворачивается вниз и скрывается в модуле, который служит подставкой.

У Samsung экран телевизора будет скручиваться по вертикали, напоминая свиток или гармошку. В сложенном состоянии телевизор выглядит как блок на подставке, из которого можно получить телевизионную панель, раздвинув левый и правый модули.

Samsung представит прототип своей разработки на следующей выставке CES 2019 8-11 января в Лас-Вегасе. На той же выставке от LG ожидают демонстрации коммерческого образца.-0-