SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:08 СК продолжает расследование уголовного дела о нарушении общественного порядка Происшествия
10:03 "Белоруснефть" установила абсолютный рекорд суточной проходки при бурении скважин Экономика
09:52 ЕС запустит программу по изучению мутаций коронавируса В мире
09:41 Работники минского завода продали 268 кг латуни на металлолом Происшествия
09:36 ДТП с автобусом в Турции: 5 человек погибли, 38 пострадали В мире
09:33 Google заплатит во Франции штраф в 1,1 млн евро за обманный рейтинг отелей В мире
09:25 Кандыбович: диаспора воспринимает происходящее сейчас в Беларуси очень остро Общество
09:24 Промышленное производство в еврозоне в 2020 году снизилось на 8,7% В мире
09:18 "Белавиа" распродает билеты по 13 направлениям Общество
09:14 В Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса В мире
09:12 Сильная соцполитика стала залогом того, что большинство белорусов не поддержало мятеж - мнение Общество
09:09 Мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии Спорт
09:07 Австралия одобрила вакцину AstraZeneca для использования В мире
09:03 Строительные нормы для метрополитенов утверждены в Беларуси Экономика
08:53 SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink Технологии
08:51 Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату В мире
08:48 Соболенко и Мертенс вышли в 1/2 финала парного разряда Australian Open Спорт
08:42 В США разбился вертолет, четыре человека погибли В мире
08:39 Электронные ярмарки вакансий проведут в Брестской области 18-19 февраля Регионы
08:20 В Японии проведут исследование побочных эффектов от вакцинации против COVID-19 В мире
08:13 День родного языка отметят в Могилеве Регионы
07:58 Университет Иннополис разработал первую в России цифровую операционную В мире
07:46 Опасные детские игрушки продавали в Гродненской области Регионы
07:39 Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля Общество
07:24 Республиканский семинар на тему историко-культурного наследия пройдет в Городке Культура
07:13 Барселона и Будапешт примут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт
07:00 Лукашенко: несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в углублении контактов с Вильнюсом Президент
07:00 Картина дня: повестка встречи Лукашенко и Путина, День памяти воинов-интернационалистов и Громницы Общество
00:39 Из-за снежной бури в США без света остались более 3 млн человек В мире
15.02.21
15.02.21 23:45 В мире за сутки коронавирусом заразились более 332 тыс. человек В мире
Все новости
Все новости
Технологии
16 февраля 2021, 08:53

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Фото Reuters
Фото Reuters

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщает ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в 22:59 по местному времени. Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом прошел 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, но из-за неблагоприятной погоды пуск перенесли на сутки.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
исследование космос
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
Фото Shutterstock Стоимость биткойна обновила исторический максимум
Фото ТАСС "Яндекс" сообщил об утечке данных почти 5 тыс. почтовых ящиков пользователей
ID-карта. Фото из архива Более 300 админпроцедур будет доступно до конца 2024 года в электронной форме
Фото из архива Минсвязи: технология 5G безопасна для населения
Фото из архива Исполком СНГ запустил официальный канал в Telegram
Дмитрий Макарук IT-сектору нужно уходить от обслуживающей модели к созданию новых продуктов - делегат ВНС
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина
Макей: сохранение независимости и суверенитета Беларуси имеет важное значение и для Европы
Кочанова встретилась с сотрудниками БГУ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827
Топ-новости
Картина дня: повестка встречи Лукашенко и Путина, День памяти воинов-интернационалистов и Громницы
Сильная соцполитика стала залогом того, что большинство белорусов не поддержало мятеж - мнение
Бассейны, ФОК и площадки для мини-футбола - какие спортобъекты откроют до 2025 года
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 февраля дорожает на 1 копейку
Резолюция Европарламента по БелАЭС является необоснованным политическим шагом - венгерский эксперт
"Белавиа" распродает билеты по 13 направлениям
Цуй Цимин: ВНС - важная площадка для участия народа в политической жизни страны
"Белоруснефть" установила абсолютный рекорд суточной проходки при бурении скважин
Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на сумму до $25 тыс.
Выручка резидентов "Великого камня" в 2020 году выросла в 3,2 раза до Br189 млн
Гололедица и без существенных осадков ожидается в Беларуси 16 февраля
НАН Беларуси проводит Неделю родного языка
ФПБ: отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда
РЕПОРТАЖ: "Гори ясно, чтобы жизнь не погасла" - в Могилевском районе празднуют Громницы
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.