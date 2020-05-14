Спрос на сервисы для удаленной работы в Беларуси вырос на 20%

Спрос со стороны заказчиков облачного провайдера ActiveCloud на реализацию проектов по переходу на удаленную работу в марте-апреле этого года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Меры по ограничению распространения эпидемии стали стимулом для роста интереса к облачным сервисам даже со стороны самых консервативных заказчиков. Наибольшее количество запросов поступает от ритейлеров, организаций сферы электронной коммерции, аптек и сервисов доставки продуктов, спрос на услуги которых резко вырос.

Специалисты ActiveCloud отмечают возросший интерес к использованию специальных сервисов, которые позволяют организовать бизнес-процесс, не выходя из дома. Среди наиболее популярных решений - облачные приложения Microsoft 365, сервис для видеоконференций и командной работы Microsoft Teams, удаленные рабочие места и облачные хранилища данных.

"При переводе офисных сотрудников на дистанционный формат работы необходимо обеспечить для них полноценный доступ к бизнес-приложениям или организовать удаленные рабочие столы, наладить процесс удаленного взаимодействия между подразделениями и обеспечить защиту данных в условиях подключений с личных устройств пользователей. Быстрее и безопаснее организовать этот процесс c применением виртуальной инфраструктуры", - отмечает технический пресейл ActiveCloud Александр Прусенок.

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