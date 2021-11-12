Стали известны лучшие изобретения 2021 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Time провел анализ технологических достижений за нынешний год и представил список лучших из них.

В ежегодный список вошли изобретения, связанные с интернет-технологиями, а также разнообразные гаджеты. В частности, одним из самых лучших изобретений 2021 года стал, по мнению журналистов издания, безопасный поисковик без рекламы, который попал в категорию "Приложения и софт". Также сюда внесли приложение тревожной кнопки и интерактивная карта.

Среди гаджетов журнал Time признал лучшими изобретениями 2021 года несколько складных смартфонов от крупного производителя. В разделе VR и AR оказались очки виртуальной реальности, а также режим дополненной реальности Google Maps.

Помимо всего прочего, в список попали лучшие изобретения 2021 года из сферы здравоохранения. Здесь лидирующие позиции заняли вакцины от COVID-19 и малярии. В общей сложности список собрал более полусотни разнообразных научных достижений в 2021 году. -0-