Станция New Horizons переведена в режим подготовки к сближению с астероидом Ultima Thule

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппаратура американской межпланетной станции New Horizons переведена в режим подготовки к сближению с астероидом Ultima Thule (по латыни "Крайний предел"), обозначенным в астрономических каталогах как объект 2014MU69. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя миссии Алана Стерна.

"Осталось всего лишь шесть дней до момента сближения с астероидом Ultima Thule. - отметил он. - Около получаса назад на станции должна была включиться программа подготовки аппаратуры к сближению, которая призвана предотвратить ошибочные отклонения от программы полета. Подтверждение того, что этот критически важный этап пройден, должно поступить с расстояния в 4 млрд миль (6,4 млрд км)".

Первый снимок астероида станция сделала 2 декабря, когда находилась от него на расстоянии 38,7 млн км. Он был сделан за 33 ч до включения бортовых двигателей, проработавших 105 сек и скорректировавших движение станции таким образом, чтобы она 1 января в 08:33 прошла от астероида, находящегося в 1,6 млрд км за орбитой Плутона, на расстоянии 3500 км.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Станция направляется к поясу Койпера - колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.-0-