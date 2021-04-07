7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал прием заявок на конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2021", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

"Главное отличие премии 2021 года - в номинации "Органы государственного управления". Интернет-сайты конкурсантов будут рассматриваться согласно критериям оценки функционирования интернет-сайтов органов госуправления, разработанных Научно-исследовательским институтом теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте совместно с Минсвязи и факультетом журналистики БГУ", - говорится в сообщении.

В интернет-премии этого года появились номинации "Корпоративная блогосфера", "Окружающая среда и зеленая энергия". Всего на конкурсе будет представлено 12 основных номинаций: органы государственного управления; образование и наука; информационный ресурс; корпоративные и тематические интернет-ресурсы; промо-сайты и лэндинги; интернет-магазины; культура, развлечение, мероприятия; спорт; здоровье и медицина; для детей и юношества; корпоративная блогосфера; окружающая среда и зеленая энергия. "Кроме этих номинаций жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность или присудить сайту специальный приз жюри конкурса", - добавили в ведомстве.

Прием заявок на конкурс продлится до 16 мая.

Организаторами конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2021" являются Министерство связи и информатизации, Министерство информации и ЗАО "Техника и коммуникации". Эта интернет-премия проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются содействие становлению и развитию белорусского сектора интернета, развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора интернета. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 8 тыс. белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" пройдет в Минске с 1 по 4 июня.-0-