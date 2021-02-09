Стоимость биткойна превысила $48 тыс. и обновила рекорд

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена биткойна вновь обновила рекорд и превысила $48 тыс., сообщает газета "Известия".

Как сообщается на портале CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:59 (по московскому времени) 9 февраля стоимость биткойна выросла на 22,93% и составляла $47,671 тыс. На крупнейшей профильной бирже Binance стоимость биткойна выросла на 23,28% до $48,119 тыс. Динамика приводится за сутки.

Ранее сообщалось, что цена криптовалюты в третий раз за несколько часов побила исторический рекорд, превысив $47 тыс.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткойн $1,5 млрд. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.-0-