Суд в Москве может оштрафовать Telegram на 4 млн рублей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол Роскомнадзора.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (отказ владельца сайта удалить информацию, обязанность удалить которую предусмотрена законодательством РФ). Дата рассмотрения протокола пока не назначена", - сказали в суде.

Ранее мессенджер Telegram был оштрафован на общую суму 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Роскомнадзор с начала года составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним.-0-