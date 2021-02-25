Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициативная группа членов Общественной палаты России и Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Антирейтинг возглавили Twitter и Facebook, сообщает ТАСС.

Исследование было проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию - Facebook, а третьим стал YouTube. Далее расположились Instagram, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В палате подчеркнули, что при составлении рейтинга учитывалось "количество не удаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства площадки в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств. Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей - количество случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре".

Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пояснила, что при составлении рейтинга проводился мониторинг всех основных социальных сетей. Противоправный контент был выявлен на всех площадках.

"Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов к аудитории площадки, то антилидером является Twitter. Один противоправный материал приходится на 10 465 пользователей. Площадка систематически нарушает законодательство России, при этом прибегает к двойным стандартам: с одной стороны, не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой - занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам. Мы призываем Роскомнадзор к решительным действиям в отношении этой платформы вплоть до замедления скорости трафика на территории России", - сказала Екатерина Мизулина.

"Ситуация говорит нам, что регулирование иностранных платформ не вынуждает их уйти с локального рынка, они заинтересованы в его сохранении. Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти навстречу", - заключили в Общественной палате.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Они обязаны незамедлительно принимать меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

На время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий, а также данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к нему.-0-