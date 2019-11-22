Twitter запустил новую функцию

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Twitter запустила в популярной социальной сети новое дополнение, говорится в официальном блоге компании.

В частности, разработчики позаботились о безопасности пользователей и добавили возможность скрывать отклики на твиты человека.

Теперь каждый юзер Twitter может спрятать ответы на свои записи, которые будут отмечаться серой иконкой под твитом. Нажав на него можно будет увидеть ответы на скрытые личные записи.

Нововведение было создано, чтобы сделать общение пользователей Twitter еще удобнее и комфортнее. Функция уже действует и доступна всем пользователям социальной сети. -0-