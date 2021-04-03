Ученые Китая и Японии обнаружили в Млечном Пути гамма-излучение с рекордной энергией

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт физики высоких энергий Академии наук Китая сегодня провел пресс-конференцию, на которой объявил, что в рамках проводимого в Тибетском автономном районе на юго-западе страны совместного китайско-японского эксперимента ASgamma было обнаружено гамма-излучение с самой высокой на сегодняшний день энергией. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Максимальный уровень излучаемой энергии, который зафиксировали ученые, составил 957 тераэлектронвольт, то есть почти 1 петаэлектронвольт (1 квадриллион электронвольт). Гамма-лучи сверхвысокой энергии не исходили от какого-либо известного источника с низкой энергией, но при этом распространялись через галактический диск, или небесную проекцию Млечного Пути.

Таким образом, ученые получили первое международное доказательство существования в галактике Млечный Путь "певатронов" - петаэлектронвольтных ускорителей космических лучей.-0-