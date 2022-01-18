Ученые разработали нейросеть, способную предугадывать тяжесть течения коронавирусной инфекции

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых под руководством профессора Медицинского университета Берлина Флориана Курта разработала нейросеть, способную предугадать тяжесть течения коронавируса, пишет научный журнал PLOS Digital Health.

Для проведения исследования нужна всего капля крови пациента. В результате тестирования технологии ученые пришли к выводу, что нейросеть лучше справляется с оценкой вероятности смерти от COVID-19.

Как считают специалисты, разработанная методика существенно превосходит другие методы прогнозированя развития инфекции, вызванной коронавирусом.-0-