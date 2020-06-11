Ученые создали на МКС новое экзотическое состояние материи

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи на Международной космической станции создали пятое состояние вещества, которое невозможно воспроизвести на Земле, об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Nature.

Эксперименты в микрогравитационной среде позволили ученым отследить новое состояние материи, которое поможет в исследовании фундаментальной физики.

Новое вещество получило название конденсат Бозе-Эйнштейна. Для получения конденсата ученые проводили эксперименты с облаком атомов рубидия, охлажденных почти до абсолютного нуля. В такой среде атомы приобретают квантовые свойства. Конденсат Бозе-Эйнштейна находится на грани между микро и макро миром, где действуют законы квантовой и классической физики соответственно.

Конденсат Бозе-Эйнштейна - это экзотическая квантовая форма материи, пятое состояние вещества. Он похож на газ и жидкость, которая состоит из множества атомов, охлажденных почти до абсолютного нуля. Такое облако частиц ведет себя как один гигантский атом, подчиняясь законам квантовой физики. Ученые могут управлять свойствами подобных искусственных атомов и использовать их в качестве кубитов, ячеек квантовых компьютеров, и прототипа сверхпроводников.

По мнению экспертов, открытие нового экзотического состояния материи позволит сделать огромный шаг на пути изучения квантовой механики. На Земле ее изучение замедляет гравитация, поэтому на МКС была доставлена Лаборатория холодного атома, в которой астронавты смогут подготавливать конденсаты Бозе-Эйнштейна. Исследование нацелено на то, чтобы выяснить, как в микрогравитации изменились свойства материи. К примеру, ученые установили, что атомы вращаются дольше, чем на Земле, где этот процесс проходит за микросекунды. На МКС он длится более секунды.

Как надеются физики, в будущем конденсат Бозе-Эйнштейна можно будет использовать при изучении темной энергии, а также для улучшения работы систем навигации в ракетах и спутниках.-0-