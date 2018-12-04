Удаленная аттестация, электронные дипломы - в БГУИР предложили доработать дистанционное образование

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удаленная аттестация студентов, возможность завершать обучение в полном объеме досрочно, сдача дипломных и других проектов в электронном виде - с такими предложениями по доработке дистанционного образования в Беларуси выступил заместитель декана факультета непрерывного и дистанционного обучения БГУИР Андрей Кривенков на ІI Международной специализированной научно-технической выставке-форуме "Информационные технологии в образовании" (ITE-2018), сообщили БЕЛТА в вузе.

По его словам, можно сделать возможной удаленную аттестацию студентов (это уже работает в России и других странах мира), разрешить завершать обучение в полном объеме досрочно, а также сдавать дипломные и другие проекты в электронном виде. "БГУИР обучает студентов со всего мира дистанционно с 2002 года. При этом белорусские и иностранные студенты могут начать учебу в любое время - прием продолжается постоянно", - добавил он.

Университет с 2017 года перешел на технологию электронных образовательных ресурсов нового поколения - теперь информация структурирована по модульному принципу, который представляет собой пошаговое освоение предмета, отметил замдекана. "Процесс обучения построен на системе для совместной работы SharePoint, сервера переведены на использование облачных технологий: ситуации, когда могут возникнуть сбои, исключены. Все это позволяет быть онлайн со студентами непрерывно, а также иметь техническую возможность организации лекций с преподавателями из других стран. Кроме этого, в модульной системе обучения видна история изучения предмета и активность студента. Студент видит, на каком этапе освоения предмета он находится, что повышает его личную мотивацию", - проинформировал Андрей Кривенков.

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш в свою очередь подчеркнул, что дистанционное образование в будущем составит серьезную конкуренцию традиционному. "Развитие этой системы - достаточно амбициозная задача для одного университета. Мы видим ее в двух аспектах. Первое, это наш профиль - подготовка специалистов в ИТ-сфере. Второе, мы планируем решать эту задачу в тесном взаимодействии с заказчиками кадров, с ПВТ, понимая, что много практических компетенций нам приходит прежде всего оттуда. В этой части будет строиться и эксперимент по выбору платформы и совершенствованию самого процесса организации дистанционного обучения, который пройдет на базе нашего университета", - заключил ректор.-0-