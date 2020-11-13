Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы Artemis ("Артемида") по освоению Луны и Марса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины.

"Государственное космическое агентство Украины подписало соглашения в рамках программы NASA Artemis о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран - участниц программы. Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей касательно Artemis", - говорится в сообщении. Подписантами программы являются, в частности, США, Япония, Канада, Австралия, Италия и Великобритания.

Отмечается, что договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе NASA Artemis. В частности, все мероприятия, проводимые по программе Artemis, должны осуществляться в мирных целях. Подписанты должны осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов, а также обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов, сообщает ТАСС. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.-0-