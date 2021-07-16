В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 16 июля 2021
Минск Малооблачно +31°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:29 БГУИР наградит 20 июля абитуриентов - победителей интернет-конкурса Общество
11:27 Республиканская акция "Разам з камандай!" стартовала за 7 дней до Игр в Токио Спорт
11:26 ГАИ напоминает о правилах безопасности в жаркую погоду Общество
11:23 Уникальные работы золотошвей из Торжка и хохломскую роспись представили на "Славянском базаре" Культура
11:16 Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля Общество
11:16 ФОТОФАКТ: Автомобильный мост через Неман откроют в Гродно Регионы
11:04 Бывшее общежитие железнодорожников в Витебске продано почти за Br130 тыс. Регионы
10:58 Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич Экономика
10:52 В Техасе в перестрелке погиб один полицейский, еще трое ранены В мире
10:48 Производитель светодиодов в СЭЗ "Брест" планирует удвоить объем производства Регионы
10:48 Мобильные группы по охране труда за июль выявили 1,7 тыс. нарушений в сельхозорганизациях Беларуси Общество
10:44 В Минской области ГАИ в выходные будет использовать негласный контроль Регионы
10:44 Биржевой товарооборот Беларуси и России за I полугодие вырос в 2 раза Экономика
10:37 Зампредседателя ГПК проведет 17 июля прямую телефонную линию Общество
10:35 В Токио с коронавирусом впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной В мире
10:35 Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. - Каранкевич Общество
10:30 В магистратуру БГУ приняты 535 человек Общество
10:23 Могилевчанин взял у знакомых в долг около Br30 тыс. и не вернул Происшествия
10:19 Брестчанин отремонтировал личный автомобиль за счет предприятия Происшествия
10:16 В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост Технологии
10:10 Турагент из Мозыря "разводила" клиентов на деньги Происшествия
10:10 Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя Общество
10:05 В Беларуси за сутки в лесах заблудились 4 человека Общество
10:01 Слуцк и Жодино примут стартовые матчи второго круга футбольного чемпионата Беларуси Спорт
10:00 Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров Общество
09:58 В Гродненской области из-за непогоды в 31 населенном пункте нарушалось электроснабжение Происшествия
09:56 Пожар произошел на торфопредприятии "Днепровское" Происшествия
09:53 В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тыс. Калейдоскоп
09:51 В Горецком районе при пожаре уничтожено 500 т сена Происшествия
09:51 Продавцы рынка в Гродно не использовали защитные маски - прокуратура вынесла предписание Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
16 июля 2021, 10:16

В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост

Во время открытия моста. Фото Instagram-канала mx3d.metal.printing
Во время открытия моста. Фото Instagram-канала mx3d.metal.printing

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Нидерландов Максима открыла в Амстердаме первый в мире стальной пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере, сообщает Associated Press.

Сооружение установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Мост временный - через два года его заменят на привычный, который сейчас на реставрации.

В разработке проекта, занявшего более четырех лет, участвовали инженеры из Имперского колледжа Лондона. Напечатала мост нидерландская компания MX3D. Шеститонная конструкция будет оснащена датчиками, которые исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать для наблюдения за мостом в режиме реального времени и определения того, как он реагирует на перемещение пешеходов.

Доктор Крейг Бьюкенан из департамента гражданского строительства сказал, что данную 3D-технологию необходимо тщательно исследовать, поскольку у нее есть большой потенциал как в плане эстетики, так и в плане эффективного дизайна и экономии материала.

К слову, это не первый мост, созданный с помощью 3D-печати, но первый из стали. До этого изобретатели печатали мост из пластика и цемента.-0-

Компьютерная модель моста
Компьютерная модель моста

Транспортировка моста
Транспортировка моста

Доставка моста к месту установки
Доставка моста к месту установки

Установка моста на место
Установка моста на место

Фото Instagram-канала mx3d.metal.printing

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Нидерланды проект
Новости рубрики Технологии
Фото РИА Новости Власти Франции оштрафовали Google на 500 млн евро
Фото Boeing Авиарегулятор США обнаружил новую проблему в несданных самолетах Boeing 787
Фото Bloomberg В Китае собрали первый урожай "космического" риса
Фото из архива БЖД за первое полугодие реализовала более 2,2 млн электронных билетов
Фото The Washington Post Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо
Фото Volocopter Использование летающих автомобилей планируют начать к 2025 году в Японии
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии открытия Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ
Увеличение экспорта и расширение мощностей. В "Великом камне" обсудили перспективы развития Минского автомобильного завода
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич
Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя
В исполнительном производстве произошли изменения: чего ждать должникам и взыскателям
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля
Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе
Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. - Каранкевич
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Республиканская акция "Разам з камандай!" стартовала за 7 дней до Игр в Токио
Сенатор: попытка покушения на журналиста СТВ - настоящее изуверство
Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК
Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление кооперации
Толкатель ядра Илья Мисовский занял второе место на юниорском ЧЕ в Эстонии
Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек
Правительство сократило срок самоизоляции в Беларуси до 7 дней
Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.