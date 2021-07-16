В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Нидерландов Максима открыла в Амстердаме первый в мире стальной пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере, сообщает Associated Press.

Сооружение установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Мост временный - через два года его заменят на привычный, который сейчас на реставрации.

В разработке проекта, занявшего более четырех лет, участвовали инженеры из Имперского колледжа Лондона. Напечатала мост нидерландская компания MX3D. Шеститонная конструкция будет оснащена датчиками, которые исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать для наблюдения за мостом в режиме реального времени и определения того, как он реагирует на перемещение пешеходов.

Доктор Крейг Бьюкенан из департамента гражданского строительства сказал, что данную 3D-технологию необходимо тщательно исследовать, поскольку у нее есть большой потенциал как в плане эстетики, так и в плане эффективного дизайна и экономии материала.

К слову, это не первый мост, созданный с помощью 3D-печати, но первый из стали. До этого изобретатели печатали мост из пластика и цемента.-0-

Компьютерная модель моста

Транспортировка моста

Доставка моста к месту установки

Установка моста на место

Фото Instagram-канала mx3d.metal.printing