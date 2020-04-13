В Android появилась встроенная клавиатура Брайля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google представила встроенную экранную клавиатуру со шрифтом Брайля для устройств на операционной системе Android версий 5.0 и выше. Об этом сообщает портал N+1.

В распространенных как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств операционных системах предусмотрены функции для облегчения работы слепых и слабовидящих пользователей. Как правило, речь идет о программах, которые зачитывают вслух текст и озвучивают пользователю элементы интерфейса. При этом решить проблему ввода текста сложнее: несмотря на то, что существуют самые настоящие клавиатуры Брайля и даже планшеты для слепых, обычные серийные смартфоны из-за фокуса на сенсорных интерфейсах не адаптированы для ввода текста.

В Android встроенная функция озвучки экрана называется TalkBack, и разработчики из Google расширили ее возможности, добавив встроенную клавиатуру Брайля. Она ориентирована на широко распространенную шеститочечную систему, а роль клавиш выполняют обширные области экрана. Предполагается, что пользователь будет держать смартфон экраном от себя и печатать шестью пальцами, одновременно нажимая на нужное количество точек для ввода буквы. Также клавиатура позволяет редактировать текст и отправлять его.

Клавиатура TalkBack автоматически будет доступна на устройствах начиная с версии Android 5.0, включается она так же, как и другие раскладки. На данном этапе клавиатура поддерживает только ввод английского текста.-0-