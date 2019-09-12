В атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты впервые обнаружена вода

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона впервые обнаружили признаки водяного пара в атмосфере экзопланеты K2-18b. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Обнаружить водяной пар ученые смогли при помощи космического телескопа "Хаббл". Если открытие подтвердится дальнейшими исследованиями, K2-18b будет единственной известной экзопланетой, в атмосфере которой есть водяной пар, а на поверхности возможно существование воды в жидком состоянии.

Экзопланета K2-18b обращается вокруг красного карлика K2-18 и находится на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли. Масса планеты в восемь раз больше массы Земли, поэтому ее гравитация значительно превышает гравитацию на нашей планете. Ученые предполагают, что условия на K2-18b не слишком благоприятны для жизни, поскольку планета подвергается высокому излучению своей звезды.-0-