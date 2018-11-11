11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

"Наша цель создать комфортные условия для операторов беспилотных систем для их массового применения. Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП "Белпочта", который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии. За этим будущее и чем раньше мы снимем любые барьеры для развития беспилотных летательных аппаратов, тем больше конкретных преимуществ мы получим", - сказал Артем Сикорский.

Вместе с тем, планируется также усилить контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.-0-