11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.
"Наша цель создать комфортные условия для операторов беспилотных систем для их массового применения. Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП "Белпочта", который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии. За этим будущее и чем раньше мы снимем любые барьеры для развития беспилотных летательных аппаратов, тем больше конкретных преимуществ мы получим", - сказал Артем Сикорский.
Вместе с тем, планируется также усилить контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.-0-
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