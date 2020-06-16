В Беларуси нанотехнологии активно применяются в машиностроении - Кабишов

16 июня, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси нанотехнологии активно применяются в машиностроении. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела инновационной деятельности научно-технического управления Министерства промышленности Сергей Кабишов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нанотехнологии носят межотраслевой характер и имеют большие перспективы использования. Что касается машиностроения, то наиболее глубокое и широкое сотрудничество у нас организовано в области опто- и микроэлектроники", - сказал Сергей Кабишов.

По его словам, в Беларуси сегодня функционирует кластер инновационного приборостроения, в состав которого входят крупнейшие предприятия отрасли - холдинги "Планар" и "Интеграл". В системе Минпрома при этих организациях созданы отраслевые лаборатории. В частности, в ОАО "Планар" функционирует лаборатория испытаний и нанодиагностики спецтехнологического оборудования. В ОАО "Интеграл" трудятся специалисты в отраслевой лаборатории новых технологий и материалов.

Работы, которые выполняют специалисты этих лабораторий, тесно связаны с исследованиями ученых. "Совместные исследования проводятся не только в области фундаментальных наук, но и в прикладном приложении тех результатов, которые мы сегодня имеем. К примеру, оборудование, которое разрабатывает и производит холдинг "Планар", относится к одному из лучших для изготовления элементов микроэлектроники и весьма успешно конкурирует с мировыми корпорациями. Оно неоднократно участвовало в конкурсах, тендерах и выходило победителем не только из-за цены, но и благодаря техническим характеристикам, своему качеству и той точности и масштабам, на которых это оборудование может работать", - пояснил представитель Минпрома.

Как отмечает Сергей Кабишов, микроэлектроника - не единственная область, где используются достижения нанотехнологий. Широки перспективы их внедрения в области металлургии и литейном производстве.

"Реальный сектор экономики, в частности машиностроение, открыт для внедрения современных технологий. Мы активно взаимодействуем с Национальной академией наук, у нас широкий перечень совместных проектов", - подчеркнул он и выразил надежду, что это сотрудничество и в дальнейшем будет развиваться и углубляться.-0-