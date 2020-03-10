В Беларуси предлагают отмечать места обитания диких хомяков, сусликов и белок-летяг на онлайн-карте

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места обитания диких хомяков, крапчатых сусликов и белок-летяг в Беларуси предлагается отмечать на онлайн-карте, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Мы создали интерактивную онлайн-карту, на которой собираем данные о местах обитания данных видов в Беларуси. Эти грызуны включены в национальную Красную книгу. В сборе информации о том, где они живут, может помочь каждый. Места обитания грызунов можно нанести на карту по ссылке ptushki.org/rodents", - рассказали в АПБ. При нанесении на карту предлагается обозначить имя и телефон, чтобы специалист мог уточнить детали. Также есть опция "добавить фото".

Обыкновенный хомяк - относительно крупный грызун, ростом в треть метра и весом до полкило. Живет на сельхозполях, возле дорог, на опушках леса, в садах, огородах в норах с несколькими выходами на поверхность. Активен во время сумерек и ночью, впадает в спячку с ноября по март - апрель.

Крапчатый суслик живет колониями на лугах с невысокой травой. Активен в светлое время суток, особенно утром и ближе к вечеру. Находится в спячке с октября по март.

Белки-летяги - ночные осторожные зверьки, поэтому их сложно увидеть. Живут в основном в старых еловых лесах с ольхой, осиной и березой.

Инициатива, направленная на сохранение мест обитания крапчатых сусликов, обыкновенных хомяков и белок-летяг, является частью проекта "Экомониторинг". Он финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-