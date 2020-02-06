В Борисове запустили систему оплаты проезда через мобильное приложение

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове запустили электронную систему оплаты проезда через мобильное приложение. Все что нужно для оплаты - это смартфон у пассажира и наклейки с QR-кодом в автобусе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В транспорте разместят QR-коды для покупки электронного билета на одну поездку. Пассажиру нужно будет зайти в приложение "Оплати" и отсканировать QR-код. Отобразится вид транспорта и маршрут, пассажир выберет нужное количество билетов и нажмет "Оплатить". В случае успешной оплаты на экране мобильного телефона появится сообщение о купленном электронном билете.

В свою очередь кондуктор может проверить оплату. Пассажир при нем заходит в приложение, сканирует QR-код кондуктора. Если у пассажира есть электронный билет, после проверки на мобильном телефоне отобразится табельный номер кондуктора, PIN-код, выдаваемый кондуктору ежедневно, последние 4 цифры номера мобильного телефона пассажира, количество проверенных билетов кондуктором за сутки.

Таким образом, продажа билетов в транспорте организована при минимальных временных и финансовых затратах. Это просто, быстро и безопасно, не надо иметь дело с наличными деньгами.

Проект реализован за 4 месяца при поддержке Миноблисполкома. В будущем таким образом можно будет покупать и проездные билеты на длительный срок. Приложение доступно для скачивания в AppStore и Play Market. Разработчиком является компания LWO, партнером выступил Белинвестбанк.

Ожидается, что в ближайшее время подобная оплата проезда будет внедрена и в других городах Беларуси.

Что касается Борисова, то здесь в первой половине нынешнего года запланирован запуск сервиса по оплате проезда бесконтактными карточками.-0-