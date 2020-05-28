В Хакасии испытывают беспилотные БЕЛАЗы в сети 5G

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хакасии (Россия) испытывают беспилотные самосвалы БЕЛАЗ с помощью технологии 5G, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"На угольном разрезе "Черногорский" проходят испытания беспилотных БЕЛАЗов с помощью технологии 5G. Во время эксперимента, который продлится несколько недель, водители будут управлять машинами удаленно", - рассказали в пресс-службе.

Испытания проходят самосвалы БЕЛАЗ-7513R грузоподъемностью 130 т. Протяженность фрагмента беспроводной связи пятого поколения составляет 1,5 км, сеть полностью покрывает маршрут следования беспилотных машин в угольном разрезе.

"БЕЛАЗ активно участвует в совместных пилотных проектах по внедрению инновационных технологий. Это способствует не только расширению модельного ряда карьерной техники, максимально отвечающей запросам рынка, но и развитию современных тенденций в горнодобывающей отрасли", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-