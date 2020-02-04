В Японии построят "супергород" для испытания новейших технологий

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Японии утвердил законопроект о создании "супергорода", сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Согласно плану, в "супергороде" будут проходить испытания новейших урбанистических технологий. К примеру, товары будут доставляться с помощью беспилотных летательных аппаратов, на улицах появятся автомобили с системой автоматического управления, а все расчеты станут безналичными.

Создание такого "супергорода" рассматривается как ключ к продвижению инноваций так называемой четвертой индустриальной революции, которая приведет к широкому использованию технологий искусственного интеллекта.-0-