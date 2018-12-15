В Японии тестируют беспилотные пассажирские автобусы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестирования в реальных условиях беспилотных пассажирских автобусов начались в японской префектуре Гумма к северо-востоку от Токио, сообщает ТАСС. Такие испытания проходят в Японии впервые.

Маршрут следования беспилотного автобуса на данный момент - 1 км, автобусы перемещаются со скоростью 20 км/ч. Они оснащены лазерными сенсорами, множеством камер, GPS-навигатором и соответствующим оборудованием, которое осуществляет автоматический набор скорости, торможение, повороты. Автобус определяет положение светофора и его расположение на дороге относительно других транспортных средств.

В Японии нет законодательства, которое регулировало бы движение беспилотных транспортных средств на дорогах. Однако для проведения полевого тестирования водитель автобуса постоянно находится на месте и следит за ситуацией на дороге, готов при необходимости взять управление на себя.

Полевые испытания пройдут до марта 2019 года, а практическое применение беспилотников на дорогах японских городов планируется начать к 2020 году.-0-