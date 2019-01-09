В Китае прошли испытания ударного малозаметного беспилотника

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае прошли летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Видео об этом событии показала государственная телекомпания CCTV в Twitter-аккаунте.

Размах крыльев самолета - 10 м. Аппарат должен поступит на вооружение строящихся китайских авианосцев, в том числе оснащенных электромагнитными катапультами.

Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Беспилотник был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.-0-