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20 сентября 2021, 09:02

В Полоцком госуниверситете откроется лаборатория программируемых мобильных систем

Фото из архива
Фото из архива

20 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Полоцком государственном университете (ПГУ) совместно с минским СООО "Системные технологии" откроют научно-практическую лабораторию программируемых мобильных систем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый проректор вуза Оксана Голубева.

Новая лаборатория создана на факультете информационных технологий. "Она предназначена для практических занятий и проектной деятельности студентов специальностей информационно-коммуникационного профиля: "программируемые мобильные системы", "вычислительные системы, машины и сети", "программное обеспечение информационных технологий", "информационные системы и технологии", "компьютерная безопасность", "компьютерная физика". Задумана она была как небольшая инновационная мастерская, рассчитанная на работу в командах до пятнадцати человек. С помощью специализированного оборудования студенты будут создавать мобильные смарт-системы, роботизированные мини-комплексы, программно-аппаратные продукты с применением технологий индустриального интернета и интернета вещей, прототипы высокоточных изделий на основе аддитивных технологий", - рассказала первый проректор.

Знания и навыки, которые студенты приобретут, обучаясь в такой лаборатории, позволят будущим инженерам-программистам создавать новые алгоритмы взаимодействия автономных устройств между собой, прокладывать сенсорные сети, разрабатывать новые человеко-машинные интерфейсы и нейрокогнитивные технологии. "Это является базовым элементом для перевода в режим "смарт" энергетики, транспорта, городской инфраструктуры, промышленности, аграрного сектора. Приобретенные компетенции позволят выпускникам идти в ногу с мировыми трендами цифровой трансформации, работать по направлениям, соответствующим шестому технологическому укладу", - подчеркнула Оксана Голубева.

Лаборатория укомплектована планшетами, наборами для конструирования программируемых мини-роботов, микрокомпьютерами с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, 3D-принтером. Также здесь имеются ресурсные наборы, состоящие из датчиков движения, наклона, температуры, цвета, касания, препятствий, мультиплексоров, двигателей, LCD-дисплеев и др. Программировать смарт-системы студенты будут на языках C++, Node.js, Python и других. Сейчас сформирована базовая версия лаборатории. В ближайшем будущем линейку оборудования планируется дополнить новыми видами датчиков, контроллеров, приводов, принтеров для 3D-печати, комплектами механических деталей. Собранные комплексы и устройства будут выполнять заданные функции и смогут собирать статистические данные с датчиков для последующего анализа и принятия решений.

Лабораторное оборудование предоставило СООО "Системные технологии" - резидент Парка высоких технологий. Компания создает собственные программные продукты для автоматизации деятельности банков и предприятий на внутреннем рынке и для партнеров из России, Китая, Украины, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Великобритании, США, Канады, Кипра. Интерес к сотрудничеству с ПГУ компания проявила, когда приняла на работу выпускников университета IT-специальностей и обратила внимание на высокую профессиональную подготовку, хорошее знание английского языка. Желание пополнить кадры молодыми специалистами такого уровня стало началом плотного общения. Для дальнейшего взаимодействия вуз и СООО "Системные технологии" подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве, по которому, например, студенты ПГУ смогут проходить учебную практику в компании. Также партнеры смогут заниматься совместными проектами более широкого профиля.

Оксана Голубева также рассказала, что в октябре на том же факультете откроется еще одна новая научно-инновационная лаборатория - машинного обучения и больших данных. Она создана при спонсорской поддержке компании "Фабрика инноваций и решений" и за счет реализации на факультете информационных технологий международного проекта MACICT. Эта лаборатория пройдет апробацию в этом году, а уже в следующем здесь будут обучаться студенты новой специальности "искусственный интеллект", набор на которую будет объявлен на 2022/2023 учебный год.-0-

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Витебская область вузы наука Полоцк технологии
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