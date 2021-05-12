В Праге начало действовать Агентство по космической программе ЕС

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге начало действовать Агентство по космической программе Евросоюза (EUSPA). Оно создано на базе Европейского агентства спутниковой навигационной системы Galileo, головной офис которого с 2012 года располагался в чешской столице и трансформировался в штаб-квартиру EUSPA. Об этом со ссылкой на информацию чешского телевидения сообщает ТАСС.

"EUSPA будет играть ключевую роль при реализации космической программы ЕС и реализации амбиций сообщества по освоению Вселенной", - заявил исполнительный директор нового агентства Родриго да Коста, ранее возглавлявший Европейское агентство спутниковой навигационной системы Galileo.

Он подчеркнул, что EUSPA должно оптимизировать эффективность растущих инвестиций ЕС в исследования космоса. "Данная цель будет достигнута за счет усиления взаимодействия между отдельными составляющими космической программы, прежде всего - в сфере навигации и наблюдения за Землей. Поставлена задача стимулировать инновации в рамках широкого спектра отраслей науки и экономики", - сказал Родриго да Коста.

В штате EUSPA будут находиться 600 сотрудников. Пока там работают 200 экспертов, которые влились в новую структуру из Европейского агентства спутниковой навигационной системы Galileo. Планируется строительство нового здания EUSPA. В данный момент его штаб-квартира располагается в пражском районе Голешовице.-0-