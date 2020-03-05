В производство запущен прибор для проверки качества моторного топлива за одну минуту

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На производстве "Швабе" госкорпорации "Ростех" в Казани начат выпуск спектрорефрактометров с использованием уникальной технологии экспресс-контроля качества моторного топлива, сообщает ТАСС.
Эта разработка позволит оперативно определять основные эксплуатационные характеристики бензина, дизельного топлива и керосина.
Использовать новинку автолюбители смогут сами – никаких специальных знаний и навыков для этого не требуется. Основными заказчиками станут центры независимой технической экспертизы транспортных средств и дистрибьюторы аналитического оборудования. Изделие позволяет за минуту с помощью идентификационной карты или смартфона с программным обеспечением определить долю ароматики, октановое число бензинов, цетановое число, морозоустойчивость дизельного топлива, высоту некоптящего пламени и нагарный фактор керосинов.-0-