В работе Instagram произошел сбой

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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе социальной сети Instagram произошел сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Сообщения о сбоях поступают из таких стран как Великобритания, Канада, США, Германия и других.
На портале есть данные, что среди основных проблем с социальной сетью в России можно выделить следующие: часть пользователей не могут подключиться к серверу, у части пользователей есть проблемы с работой приложения и сайта.
Есть информация о сбоях в работе Facebook и мессенджера Facebook Messenger.-0-