В работе Twitter произошел сбой

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдался в понедельник по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет ресурсов.

В основном пользователи столкнулись с неполадками в работе сайта и мобильных приложений соцсети. Часть сообщивших о сбое пожаловались на проблемы с подключением к серверу.

О неполадках проинформировали в США, Канаде, Великобритании, Германии и других странах.-0-