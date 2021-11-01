В России интернет-компании за год оштрафовали на 187 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, "Одноклассники" и "ВКонтакте" в 2021 году оштрафованы на 187 млн рублей за неудаление запрещенной информации, сообщает газета "Известия".

С начала года за неудаление различных видов запрещенной информации российские суды привлекли эти компании к административной ответственности. Так, Facebook оштрафовали на 70 млн рублей, Twitter - 38,4 млн рублей, Telegram - 35 млн рублей, Google - 32,5 млн рублей, TikTok - 4,1 млн рублей, "Одноклассники" - 4 млн рублей, "ВКонтакте" - 3 млн рублей.

Кроме того, в результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД России в 2020-2021 годах в Единый реестр запрещенной информации внесли 84 569 сайтов и их отдельных страниц с пропагандой употребления наркотиков. Из них 4179 страниц пользователей и каналов мессенджера Telegram, а также 10 498 спецсайтов.

При выявлении запрещенной информации Роскомнадзор обращается к администрации интернет-площадок и соцсетей с просьбой удалить такую информацию в оперативном порядке без внесения в реестр. Всего за два года таким образом удалили 129 125 ссылок на наркоконтент.

В России с 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в РКН.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассников", мессенджера Telegram и YouTube. Протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент.

В сентябре СМИ сообщили, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр запустит систему "Окулус", работающую на основе искусственного интеллекта. Система будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах, выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, анализировать различные материалы, в том числе информацию из Facebook. Запустить "Окулус" планируется в 2022 году.-0-