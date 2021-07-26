В России разработали аппарат на основе ИВЛ для ускоренной реабилитации после COVID-19

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) запатентовали не имеющее аналогов устройство для реабилитации дыхательной системы пациентов, перенесших в тяжелой форме коронавирусную инфекцию. Разработка на основе аппаратов ИВЛ и газоанализаторов, определяющих патологии по дыханию, позволит ускорить восстановление, которое обычно занимает несколько месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Российские больницы сейчас оснащены большим количеством аппаратов ИВЛ. Когда в прошлом году шла их массовая закупка в лечебные учреждения, было понятно, что по мере снижения заболеваемости техника будет высвобождаться. Поэтому возникла идея: по мере стабилизации обстановки задействовать их в реабилитации пациентов, у которых COVID-19 протекал в тяжелой форме и сохраняются остаточные явления", - цитирует пресс-служба советника при ректорате ТГУ Константина Белякова.

На этапе создания аппарата ученые консультировались с практикующим медиками - специалистами Томской областной клинической больницы, Томского национального исследовательского медцентра РАН и Медсанчасти № 2, на базе которой больше года действует ковидный госпиталь. По словам медиков, у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, появляются проблемы, связанные с нарушением работы бронхов и легких. У них сохраняются одышка, состояние хронической усталости, теряется концентрация, снижаются умственные способности, теряется память из-за недостатка кровообращения головного мозга.

Решить эти проблемы призван аппарат ТГУ. Как поясняет пресс-служба со ссылкой на исполнительного директора Института биомедицины ТГУ Юрия Кистенева, устройство состоит из аппарата ИВЛ и газоанализатора, разработанного в стенах вуза. Аппараты ИВЛ имеют весь функционал, необходимый для тренировки легких: позволяют регулировать давление, содержание кислорода, частоту и периодичность подачи дыхательной смеси. Газоанализатор в свою очередь отражает изменения, происходящие в организме при том или ином заболевании.

Их сочетание позволяет быстрее провести легочную реабилитацию, которая обычно занимает несколько месяцев, быстрее найти проблемы в органах дыхания, корректировать всю программу под пациента. По данным пресс-службы, технологически производство таких аппаратно-программных комплексов, которые еще не имеют аналогов в мире, не представляет большой сложности. В настоящее время вуз получил патент на разработку и начал переговоры с промышленными партнерами для вывода его на рынок.-0-