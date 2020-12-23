В России с 1 февраля соцсети обязали выявлять и блокировать запрещенный контент

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России на пленарном заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, сообщает ТАСС.

Согласно документу, соцсети должны будут осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, инициатива обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Помимо этого, законопроект вводит в законодательство понятие "социальная сеть". Под ней в документе понимается интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, а доступ к ресурсу в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.-0-