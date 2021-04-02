В Швейцарии изобрели убивающего коронавирус робота

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии изобрели аппарат, который с помощью ультрафиолета уничтожает все микробы. Многие окрестили его роботом - убийцей коронавируса, передает "МИР 24".

Аппарат предназначен для обработки салонов самолетов. На дезинфекцию одного лайнера уходит порядка 13 минут. Причем контакта с человеком нет, все автоматизировано. Сейчас проходят последние испытания, производители хотят убедиться, что излучение не портит обшивку кресел и фюзеляжа.

"Мы включаем машину и оставляем ее в самолете. Она проводит дезинфекцию и автоматически останавливается, когда работа завершена. Человек и техника не контактируют. А для путешественников важно то, что не остается следов химических веществ на креслах, внутри все абсолютно чисто", - рассказал сооснователь компании-разработчика Джодок Элмигер.-0-