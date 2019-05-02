В соцсетях стартовала акция с хештегом #BY75 для публикации фото и семейных историй об освобождении Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел инициировало в социальных сетях акцию к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БЕЛТА.

"В Великой Отечественной войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков давайте отдадим дань памяти подвигу нашего народа. Делитесь историями своих семейных героев под хештегом #BY75", - такое сообщение размещено на официальном twitter-аккаунте МИД, а также на странице Facebook.

К инициативе уже присоединились дипломатические миссии Беларуси за рубежом. Они публикуют фотографии и информацию о мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям Второй мировой войны.

Многие из сообщений с хештегом #BY75 связаны с темой народного сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Ведь в оккупированной фашистами Беларуси было развернуто крупнейшее в Европе партизанское движение (свыше 374 тыс. партизан). Личными и архивными материалами об этом и предлагается поделиться в соцсетях во время акции.-0-